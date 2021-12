vor 55 Minuten Karlsruhe Unfall unter Medikamenteneinfluss: Verwirrter Mann ohne Führerschein auf A5 bei Karlsruhe aufgegriffen

Wie die Polizei Karlsruhe in einer Pressemitteilung informiert, ist ein 65-jähriger Autofahrer am Dienstagmorgen, gegen 9 Uhr, auf der Bundesautobahn 5 vorläufig festgenommen worden, nachdem er zuvor an der Auffahrt Karlsruhe Nord mit einer Leitplanke kollidierte und flüchtete. Um den Mann zu finden wurde sogar ein Helikopter eingesetzt. Bei der Festnahme stellte sich indessen heraus, dass der Mann unter dem Einfluss von Medikamenten stand und keinen gültigen Führerschein besaß.