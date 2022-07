Karlsruhe vor 55 Minuten

Unfall und Vollsperrung auf der A5: Fiat überschlägt sich - zwei Schwerverletzte

Am Montagnachmittag soll sich auf der Überleitung von der A8 auf die A5 ein Auto bei einem Unfall mit einem Lkw überschlagen haben, wobei beide Insassinnen schwer verletzt wurden. Das teilt die Polizei in einer Pressemitteilung mit. Der Einsatz eines Rettungshubschraubers und das anschließende Abschleppen des Wagens sorgte für eine Vollsperrung der A5 in Richtung Frankfurt.