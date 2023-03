Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhr der 60-jährige VW-Fahrer, gegen 18.10 Uhr, auf der B36 von Rheinstetten-Mörsch kommend in Richtung Karlsruhe.

Laut Zeugenangaben befuhr der Mann die Bundesstraße zunächst entgegen der Fahrtrichtung. An der Einmündung Römerstraße wechselte er dann die Fahrbahn, fuhr aber weiterhin in Schlangenlinien und mit starken Geschwindigkeitsschwankungen.

"An der Kreuzung B36 / Rheinhafenstraße stoppte der Mann trotz Grünlicht zunächst sein Fahrzeug, fuhr dann aber doch in die Kreuzung ein und bog wohl trotz Rotlicht nach links ab. Auf der Rheinhafenbrücke verlor der Fahrer schließlich die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mehrfach mit der Schutzplanke", schreibt die Polizei in einer Pressemitteilung.

Dort entstand nach Angaben der Polizei "ein geringer Sachschaden", der Schaden am Auto kann noch nicht beziffert werden.

Die verständigten Beamten konnten den 60-Jährigen bei einer Kontrolle einem Alkoholtest unterziehen. Dieser ergab einen Wert von über 1,3 Promille. Der Mann musste die Polizei für eine Blutprobe auf das Revier begleiten. Dort wurde auch sein Führerschein beschlagnahmt.