Karlsruhe vor 1 Stunde

Unfall mit Straßenbahn: Autofahrer missachtet Vorfahrt

In der Haid-und-Neu-Straße in Karlsruhe kam es am Samstagabend zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einer Straßenbahn. Nach Angaben der Polizei Karlsruhe gab es keine Verletzte.