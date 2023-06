Nach derzeitigem Sachstand fuhr ein Radfahrer gegen 7.45 Uhr auf dem Fuß-und Radweg der Willy-Brandt-Allee in Richtung Süden. Offenbar aus Unachtsamkeit fuhr er auf einen an der roten Ampel wartenden Pedelec-Fahrer auf - und stürzte zu Boden. Dabei zog sich der Fahrradfahrer schwere Verletzungen zu. Der Fahrer des Pedelec erlitt leichte Verletzungen am Bein. An den Fahrrädern entstand ein Sachschaden von wenigen Hundert Euro, so die Polizei Karlsruhe.