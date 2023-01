Karlsruhe vor 1 Stunde

Unfall mit gestohlenem Audi in Karlsruhe - Fahrer weiterhin auf der Flucht

Am Dienstag, gegen 12.30 Uhr, missachtete ein Audi-Fahrer an der Kreuzung Otto-Wels-Straße / Pulverhausstraße die Vorfahrt eines 30-jährigen Mercedes-Fahrers, ergriff im Anschluss die Flucht und kollidierte anschließend mit einem weiteren Wagen. Danach fuhr der Audi-Fahrer über eine Grünfläche davon. Das beschädigte Auto wurde später auf einem Parkplatz in der Rudolf-Breitscheid-Straße vorgefunden. Der Wagen wurde als gestohlen gemeldet. Der Täter ist weiterhin flüchtig.