Nach ersten Erkenntnissen der Polizei Karlsruhe war ein Opel-Fahrer gegen 17.30 Uhr auf der A5 in Richtung Frankfurt unterwegs, als er auf dem Verzögerungsstreifen der Anschlussstelle Karlsruhe-Mitte aufgrund eines Staus sein Fahrzeug bis zum Stillstand abbremsen musste

"Eine hinterher fahrende Audi-Fahrerin bemerkte das Stauende offenbar zu spät und fuhr auf den Opel auf. In der Folge versuchte ein 20-jähriger Volkswagen-Fahrer der Unfallstelle auszuweichen, kollidierte aber mit dem Audi. Auch ein 24-Jähriger erkannte die Situation wohl zu spät. Er fuhr mit seinem Transporter auf einen vor ihm fahrenden Pkw auf und stieß anschließend ebenfalls mit dem Audi zusammen", so die Polizei in einer Pressemitteilung.

Bei der Kollision zogen sich die 30-jährige Audi-Fahrerin sowie der 47-jährige Opel-Fahrer leichte Verletzungen zu. Beide wurden mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Vier der fünf Unfallfahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme sowie der Bergungsarbeiten waren zwischenzeitlich mehrere Fahrstreifen gesperrt. Es entstand ein langer Stau.