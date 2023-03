Laut Polizei kam es gegen 7.30 Uhr zur Kollision. In Folge des Unfalls waren beide Fahrtrichtungen gesperrt, was längere Staus zur Folge hatte. Der Verkehr wird mittlerweile einspurig abwechselnd an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

Genaue Angaben zum Unfallhergang und wie viel Personen möglicherweise verletzt wurden, konnte die Polizei noch nicht machen. Sobald mehr Informationen vorliegen, werden diese nachgereicht.