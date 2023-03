9.52 Uhr

Laut Polizei kam es gegen 7.30 Uhr zur Kollision. In Folge des Unfalls waren beide Fahrtrichtungen gesperrt, was längere Staus zur Folge hatte. Der Verkehr wird mittlerweile einspurig abwechselnd an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

Genaue Angaben zum Unfallhergang und wie viel Personen möglicherweise verletzt wurden, konnte die Polizei noch nicht machen. Sobald mehr Informationen vorliegen, werden diese nachgereicht.

12.59 Uhr

Wie die Polizei nun in einer Pressemitteilung erklärt, wurden bei dem Unfall auf der B36 am Dienstagmorgen mehrere Personen verletzt. Insgesamt waren drei Autos an dem Unfall beteiligt.

Die Polizei beschreibt den Unfallhergang wie folgt: "Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr ein 35-jähriger Autofahrer gegen 7.30 Uhr auf der B 36 von Graben-Neudorf kommend in Richtung Linkenheim-Hochstetten. Auf Höhe Dettenheim übersah er wohl das vor ihm liegende Stauende und fuhr einem vorausfahrenden Auto auf. Der Wagen wurde durch die Wucht des Aufpralls auf die Gegenfahrbahn abgewiesen und stieß dort mit einem weiteren Auto zusammen

Bei der Kollision wurde ein 25-Jähriger schwer verletzt und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Drei weitere Personen - darunter der Unfallverursacher - wurden leicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf etwa 40.000 Euro.

Infolge des Unfalls musste die Bundesstraße zeitweise in beide Richtungen gesperrt werden, woraufhin sich ein Stau von mehreren Kilometern Länge bildete. Gegen 9.30 Uhr konnte die Strecke nach Bergung der Unfallfahrzeuge und der Reinigung der Fahrbahn wieder vollständig freigegeben werden.