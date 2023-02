Stutensee vor 2 Stunden

Unfall in Stutensee: Fordfahrer kommt von Fahrbahn ab und rutscht Abhang hinab

Am Mittwochmittag ein 33-Jähriger Fordfahrer in Stutensee von der Fahrbahn ab, beschädigte eine Laterne und rutschte anschließend eine Böschung hinunter. Die Gründe für diesen Unfall sind laut Polizeiangaben noch völlig unklar. Ebenso die Höhe des Sachschadens. Der Mann wurde vorsorglich in eine Klinik gebracht.