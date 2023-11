Karlsruhe vor 1 Stunde

Unfall in Neureut: Zusammenstoß auf Kreuzung befördert Auto in den Grünstreifen

In der Nacht auf Freitag, 10. November, ist es im Kreuzungsbereich Unterer Dammweg/Linkenheimer Landstraße zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Wohl durch Missachtung einer toten Ampel stießen in besagtem Bereich in Neureut zwei Autos miteinander zusammen. Eines der Fahrzeuge wurde von der Fahrbahn geschleudert und gelangte schließlich im Grünstreifen zum Erliegen.