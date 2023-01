von (pol/cak)

Nach derzeitigen Erkenntnissen der Polizei Karlsruhe überquerte eine bislang unbekannte Frau gegen 8.25 Uhr die Gleise an der Straßenbahnhaltestelle Durlacher Tor und übersah offenbar eine Straßenbahn.

"In der Folge wurde die Frau von der Bahn berührt und kam zu Fall. Unklar ist, ob die Frau bei der Berührung verletzt wurde. Ein Sachschaden an der Straßenbahn entstand nicht. Die Unbekannte wird als zirka 18 bis 20 Jahre alt, von schlanker Statur und asiatischem Erscheinungsbild beschrieben. Sie hat dunkle Haare und trug eine Jeans, eine dunkle Jacke und weiße Schuhe.", so die Polizei.

Die Polizei ist nun auf der Suche nach der unbekannten Frau und Zeugen, die Angaben zu den Geschehnissen machen können. Diese werden gebeten sich mit der Verkehrspolizei unter der Rufnummer 0721/94 48 40 in Verbindung zu setzen.