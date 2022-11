Karlsruhe vor 1 Stunde

Unfall in Karlsruhe endet für 78-jährige Fußgängerin tödlich

Bereits am Sonntag gegen 10.35 Uhr wurde eine 78-jährige Frau bei einem Verkehrsunfall in der Ritterstraße schwer verletzt und verstarb am Mittwochmittag in einem Krankenhaus.