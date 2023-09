Ersten Feststellungen der Verkehrspolizei zufolge fuhr der Radfahrer gegen 18.05 Uhr auf der Rittnertstraße stadteinwärts. Als er nach links in die Badener Straße einbiegen wollte, hielt er aufgrund einer roten Ampel an der Kreuzung an.

Die 77-jährige Autofahrerin löste offenbar aus Unachtsamkeit ihre Bremse und fuhr dem 28-Jährigen auf. Bei dem Zusammenstoß zog sich der Zweiradfahrer leichte Verletzungen am Rücken zu. Bei der Unfallaufnahme nahmen die Polizeibeamten Alkoholgeruch wahr und führten einen Alkoholtest durch. Das Ergebnis: Die Frau war mit 1,7 Promille am Steuer gesessen.

Die Dame musste die Polizeistreife schließlich zur Blutentnahme zum Revier begleiten. Dort wurde auch ihr Führerschein beschlagnahmt. Sie muss nun mit einer Strafanzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung und dem Entzug ihres Führerscheins rechnen. Am Porsche der Seniorin entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro. Das Fahrrad des 28-Jährigen wurde nicht beschädigt.