Wie die Polizei Karlsruhe erklärt, befand sich ein 52-jähriger Arbeiter gegen 9.40 Uhr auf einer sogenannten Faltbühne in zirka 22 Meter Höhe. "Aus noch ungeklärter Ursache stürzte der Mann in die Tiefe und verstarb noch am Unglücksort. Zur Klärung der konkreten Umstände hat die Kriminalpolizei Karlsruhe die Ermittlungen aufgenommen", heißt es in einer Pressemitteilung. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter 0721/66 65 555 in Verbindung zu setzen.