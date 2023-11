Karlsruhe vor 1 Stunde

Unfall in Hagsfeld: Autofahrerin landet auf der Seite

Wie die Polizei Karlsruhe im Gespräch mit der Redaktion bestätigt, kam es gegen 15.13 Uhr zu einem Unfall an der Überleitung der L560 zur L604 in Hagsfeld in Nähe des Reitschulschlags. Eine Person wurde dabei leicht verletzt.