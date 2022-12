von ka-news.de

Wie die Polizei Karlsruhe auf Nachfrage der Redaktion von ka-news.de bestätigt, kam es gegen 11.25 Uhr zu einem Auffahrunfall zwischen zwei Fahrzeugen im Bereich der Kreuzung Theodor-Heuss-Allee/Insterburger Straße. Nach bisherigen Informationen wurden zwei Personen bei dem Unfall leicht verletzt.

In Folge des Unfalls wurde ein Fahrzeug in den angrenzenden Wald abgewiesen und geriet in Brand. Die Feuerwehr ist aktuell mit Löscharbeiten beschäftigt. Die Polizei hat die Theodor-Heuss-Alle zwischen der Abzweigung zur L604 und der Schneidemühler Straße komplett gesperrt. Wie lange die Sperrung dauert, ist bisher unklar.

Sobald mehr Informationen vorliegen, wird der Artikel aktualisiert.

