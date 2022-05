von (pol/lan)

Ein 22-jähriger Autofahrer übersah offenbar beim Abbiegen zu einer Tankstelle gegen 19.45 Uhr einen entgegenkommenden 41-jährigen Motorradfahrer, wie die Polizei in einer Pressemitteilung berichtet. Bei dem Zusammenstoß wurde der Fahrer des Motorrades leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich an die Verkehrspolizei Karlsruhe unter der Rufnummer 0721/944840 zu wenden.