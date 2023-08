Rheinstetten vor 18 Minuten

Unfall beim Mähen: Metallstrebe bohrt sich in Körper von Arbeiter

Eine Metallstrebe hat sich bei einem Arbeitsunfall in den Oberkörper eines 21-Jährigen gebohrt. Der Mann arbeitete am Dienstagnachmittag auf einem Firmengrundstück in Rheinstetten mit einer Motorsense, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.