Nach ersten Erkenntnissen fuhr die schwangere Frau gegen 6.45 Uhr auf der B35 von Bruchsal kommend in Richtung Bretten. An der Kreuzung B35/B293/Karlsruher Straße hielt sie mit ihrem Nissan verkehrsbedingt an einer Ampel.

"Als die Lichtzeichenanlage auf Grün umschaltete, fuhr ein nachfolgender LKW von hinten auf das Fahrzeugheck des Kleinwagens auf. Anschließend fuhr der Lastkraftwagenfahrer auf der B293 in Richtung Knittlingen davon", so die Polizei. Nach einer kurzen Verfolgung konnte eine alarmierte Polizeistreife den 36-jährigen Unfallverursacher stellen.

Die Frau klagte nach dem Auffahrunfall über Schmerzen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Ihre beiden Kinder, die sich bei dem Unfall ebenfalls im Auto befanden, blieben unverletzt.