vor 1 Stunde Karlsruhe Unfall auf K9652 in Karlsruhe: 26-Jähriger stirbt bei Frontal-Crash mit Linienbus

Ein 26-Jähriger BMW-Fahrer fuhr am Sonntag, gegen 23.30 Uhr, von Wolfartsweier kommend in Richtung Hohenwettersbach auf der K9652, geriet in einer Kurve ins Schleudern und kollidierte mit einem entgegenkommenden Linienbus ohne Fahrgäste. Der 26-Jährige verstarb noch am Unfallort, der 44-Jährige Busfahrer wurde schwerverletzt in ein Krankenhaus gebracht. Aktuell muss die Strecke aufgrund von Reinigungsarbeiten noch voll gesperrt bleiben, der Sachschaden beträgt rund 26.000 Euro.