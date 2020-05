Eine leicht verletzte Autofahrerin, ein Sachschaden von gut 10.000 Euro sowie ein Rückstau bis zur Honsellbrücke war die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwoch auf der Südtangente/K 9657 bei Weiherfeld-Dammerstock ereignet hat.

Nach Feststellungen des Verkehrsunfalldienstes war gegen 11.15 Uhr ein 31-jähriger Lkw-Fahrer in Richtung Durlach unterwegs und musste in Höhe der Abfahrt zum Hauptbahnhof verkehrsbedingt bremsen.

"Eine 70-jährige Pkw- Fahrerin konnte dahinter ebenfalls noch bremsen, allerdings fuhr ihr ein nachfolgender 61 Jahre alter Sattelzugführer auf und schob sie gegen den vorderen Lkw", schreibt die Polizei in einer Meldung an die Presse.

Die Frau wurde dabei leicht bis mittelschwer verletzt und kam per Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Beide Lkw-Fahrer blieben hingegen unbeschadet. Auf der Südtangente staute sich der Verkehr aufgrund des Unfalls mehrere Kilometer bis zur Honsellbrücke in Karlsruhe-Mühlburg zurück.