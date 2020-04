vor 1 Stunde Karlsruhe Unfall auf der Südtangente: Auto gerät ins Schleudern

Am Donnerstagmorgen gegen 9 Uhr geriet eine Autofahrerin in Karlsruhe auf der Südtangente/B10 ins Schleudern und wurde eingeklemmt. Nach ersten Angaben der Polizei seien keine weiteren Fahrzeuge beteiligt gewesen. Die Unfallstelle wurde geräumt. Alle Spuren sind in der Zwischenzeit wieder freigegeben.