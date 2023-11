Zu dem Zusammenstoß zwischen Lkw und Auto sei es wohl bei einem Spurwechsel gekommen, erklärt die Polizei. Das Auto sei anschließend ins Schleudern geraten. Aufgrund des entstandenen Schadens musste das Fahrzeug abgeschleppt werden.

Der Fahrer trug durch den Unfall wohl leichte Verletzungen am Arm davon. Der entstandene Sachschaden an den Fahrzeugen wird auf rund 10.000 Euro beziffert, so die Beamten.