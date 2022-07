von (pol/vem)

Nach Angaben der Polizei soll ein 21-jähriger Autofahrer auf der Herrenalber Straße vom Hauptbahnhof kommend in Richtung Ettlingen gefahren sein. Als dieser vom linken auf den rechten Fahrstreifen wechseln wollte, übersah er offenbar den dort fahrenden 63-Jährigen. Der Motorradfahrer kam zu Fall, wobei sein Fahrzeug noch vom Auto überrollt wurde. Der Mann musste schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden, das Motorrad wurde abgeschleppt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von ungefähr mehreren tausend Euro.