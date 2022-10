Karlsruhe vor 1 Stunde

Unfall auf der A5 bei Karlsruhe: Feuerwehr löscht brennenden Lkw - Einsatzende nicht abzusehen

Wer auf der Autobahn unterwegs ist, sollte sich um Karlsruhe herum auf schwer zu vermeidende Staus gefasst machen. Durch einen brennenden Lkw beim Dreieck Karlsruhe ist die Spur in Richtung Süden vollgesperrt, was Rückstaus in fast allen Alternativrouten zur Folge hat. Ein Ende des mit dem Unfall einhergehenden Feuerwehreinsatzes sei nicht abzusehen. Verletzt sei aber zumindest niemand worden,