Karlsruhe vor 54 Minuten

Unfall auf der A5 bei Karlsruhe: Fahrer muss von Feuerwehr befreit werden

Auf der A5 kam es am Mittwoch, 28. Juni, im Bereich der Anschlussstelle Ka-Nord zu einem Verkehrsunfall. Vier Fahrzeuge waren an dem Unfall in Fahrtrichtung Basel beteiligt. Fünf Menschen wurden leicht verletzt.