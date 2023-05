Aus ungeklärter Ursache war ein Motorradfahrer gegen 21.20 Uhr auf der Bundesstraße 36 bei Graben-Neudorf nach dem Abzweig in Fahrtrichtung Karlsruhe auf die Gegenfahrbahn geraten. Dort kollidierte er frontal mit einem entgegenkommenden VW und anschließend mit einem ebenfalls entgegenkommenden Audi.

Bei dem Unfall wurde der Motorradfahrer schwer verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Auch der Fahrer des VW kam in eine Klinik. Wie die Polizei in ihrer Mitteilung weiter berichtet, stellten die Beamten bei dem mutmaßlichen Unfallverursacher einen Alkoholgeruch fest. Ein späterer Test ergab einen Wert von etwa 1,9 Promille.

Für die Dauer der Unfallaufnahme war die B36 mehrere Stunden gesperrt.