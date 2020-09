Nach einem Unfall um 5.30 Uhr, mit einem Lkw und mehreren Autos, war die A8 zwischen Dreieck Karlsruhe und Pforzheim-West zeitweise voll gesperrt. Ein Lkw hatte zwei Reifen verloren, die nachfolgend mehrere Fahrzeuge beschädigten.

11:52 Fünf Fahrzeuge beschädigt

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befuhr ein Lkw-Fahrer gegen 5.30 Uhr die A8 von Karlsruhe kommend in Richtung Stuttgart, als sich an seinem Sattelzug zwei Reifen lösten. Einer der Reifen rollte in den Grünstreifen, der zweite Reifen rollte auf die Fahrbahn und beschädigte den Tank eines folgenden Lkws.

"Der umherfliegende Reifen beschädigte in der Folge noch einen weiteren Lkw und insgesamt fünf Autos", heißt es in einer Meldung der Polizei. Hierbei wurden zwei Personen leicht verletzt. Fünf Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 50.000 Euro. Die Fahrbahn musste in Fahrtrichtung Stuttgart für etwa zweieinhalb Stunden gesperrt werden.

09:16 Eine Person leicht verletzt

