Auf der A5 in Fahrtrichtung Heidelberg hat es zwischen Rasthof Bruchsal und der Ausfahrt Kronau einen Unfall gegeben. Nach ersten Polizei-Informationen sind mehrere Lkw beteiligt. Die Fahrbahn konnte erst gegen 16.30 Uhr wieder freigegeben werden.

21:32 Autobahn mehrere Stunden gesperrt

Eine leicht verletzte Person, ein Sachschaden im sechsstelligen Bereich sowie ein Stau von bis zu 13 Kilometern Länge sind die Bilanz eines Auffahrunfalls zwischen zwei Lkws, der sich am Donnerstagvormittag auf der Autobahn A5 bei Forst ereignete.

Nach den bisherigen Erkenntnissen der Verkehrspolizei befuhren die zwei beteiligten Sattelzüge gegen 10.50 Uhr hintereinander die rechte Spur der A5 von Karlsruhe kommend in Richtung Heidelberg. Kurz nach der Tank- und Rastanlage Bruchsal staute sich der Verkehr vor der dortigen Baustelle, weswegen der vorausfahrende Sattelzug abbremste. "Dies bemerkte der nachfolgende Sattelzugfahrer jedoch offenbar zu spät und versuchte daraufhin, nach links auszuweichen. Dennoch fuhr er auf den vorausfahrenden Sattelzug auf", erklärt die Polizei in einer Pressemeldung.

Durch die Kollision erlitt der Unfallverursacher leichte Verletzungen und beide Sattelzüge wurden stark beschädigt. Zudem wurde die Fahrbahndecke durch die vom Anhänger gerutschte Ladung beschädigt, so dass lediglich der linke Fahrstreifen befahrbar war. Beide Fahrzeuggespanne mussten in der Folge abgeschleppt und die Ladung geborgen werden. Die Abschlepp- und Aufräumarbeiten dauerten mehrere Stunden, so dass die Fahrbahn erst gegen 16.30 Uhr wieder vollständig freigegeben werden konnte.

11:19 Weitere Informationen folgen

Weitere Informationen folgen, sobald sie uns vorliegen.

