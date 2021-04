vor 1 Stunde Karlsruhe Unfall an der A5 bei Karlsruhe: Auto geht in Ausfahrt in Flammen auf

Am Freitagmorgen ereignete sich an der Autobahn 5 ein Verkehrsunfall bei dem ein Auto in einer Ausfahrt in die Leitplanken fuhr und daraufhin komplett ausbrannte. Aufgrund des Unfalls musste die Ausfahrt Karlsruhe Mitte bis zirka 5.30 Uhr gesperrt werden.