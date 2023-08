Karlsruhe vor 1 Stunde

Unfall am Kreisverkehr in Durlach: Polizei sucht blonde Radfahrerin

Am Mittwoch ereignete sich gegen 14 Uhr auf der Höhe des Kreisverkehrs in Durlach ein Unfall zwischen einer Autofahrerin und einer Fahrradfahrerin. Nach einem kurzen Gespräch zwischen den Beteiligten fuhr die Radfahrerin davon. Erst im Nachgang bemerkte die Autofahrerin den Schaden an ihrem Wagen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.