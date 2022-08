von (pol/cak)

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei Karlsruhe wollte die Radfahrerin die Landesstraße im Einmündungsbereich der KIT-Zufahrt queren und wurde dabei von dem in Richtung Eggenstein fahrenden Kleinwagen frontal erfasst.

"Dabei erlitt die Frau schwerste Kopfverletzungen und kam unter Betreuung eines Rettungsteams mit Notarzt in ein Krankenhaus. Der 31 Jahre alte Autoahrer wurde leicht verletzt, wohingegen sein Beifahrer unverletzt blieb. Die dortige Ampelanlage war zu dieser Zeit nicht in Betrieb", so die Polizei in einer Pressemitteilung.

Es entstand ein Sachschaden von insgesamt 2.000 Euro und der Pkw wurde abgeschleppt. Der Verkehrsunfalldienst des Polizeipräsidiums Karlsruhe sucht noch Unfallzeugen, die gebeten werden, sich unter 0721/944 840 beim Autobahnpolizeirevier Karlsruhe zu melden.