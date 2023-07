Gegen 22.50 Uhr seien vier Jugendliche auf der Tunnelüberführung oberhalb der Südtangente unterwegs gewesen. Nach ersten Erkenntnissen stolperte einer der Jugendlichen und stürzte über die Tunnelkante hinunter auf die Fahrbahn. Durch den Sturz aus etwa sieben Metern Höhe erlitt der Jugendliche schwere Verletzungen, so die Polizei Karlsruhe.

Der Verletzte wurde zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen ist ein Fremdverschulden auszuschließen, wie die Beamten in einer Mitteilung an die Presse erklären.