Ein stark alkoholisierter Autofahrer fuhr sich mit seinem Auto am frühen Montagmorgen im Gleisbett der Straßenbahngleise an der Durlacher Allee fest. Er wurde zur Blutentnahme gebeten.

Der 51 Jahre alte Fahrer wies bei einem Atemalkoholtest einen Wert von 1,78 Promille auf. Seinen Wagen, den er gegen 2.23 Uhr offenbar auf der Fahrt in Richtung Innenstadt auf Höhe der Auer Straße auf die Gleise setzte, musste in der Folge abgeschleppt werden, so die Polizei in einer Pressemeldung. Der Führerschein des Mannes wurde von der Polizei einbehalten.