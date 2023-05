Los ging es am vergangenen Freitagabend als gegen 19 Uhr ein 16-Jähriger in einer Unterführung zwischen dem Bahnhof Durlach und der Untermühlenstraße von einer Gruppe Jugendlicher ausgeraubt wurde. Wie die Polizei Karlsruhe erklärt, wurde der 16-Jährige zunächst angesprochen, ob er Drogen dabei hätte.

Überfall in Durlach

"Als er dies verneinte, stellte sich die unbekannte Gruppierung vor den Jugendlichen, so dass sich dieser bedroht fühlte. Ein Tatverdächtiger zog dem Geschädigten den Geldbeutel aus der mitgeführten Umhängetasche und entnahm einen geringen Bargeldbetrag sowie die Bahnkarte", so die Polizei.

Der etwa 17-Jährige Tatverdächtige konnte als schlank und etwa 1,85 Meter groß mit südländischem Erscheinungsbild beschrieben werden Er hatte einen Oberlippenbart und trug eine schwarze Kappe, einen schwarzen Reißverschlusspullover, eine helle weite Jeans und eine Bauchtasche.

Auch die weiteren Jugendlichen waren etwa 16 - 17 Jahre alt, schlank und sprachen Deutsch. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich telefonisch unter der Nummer 0721/66 65 555 mit dem Kriminaldauerdienst in Verbindung zu setzen.

Unfall auf der B10

Ebenfalls am Freitag, gegen 23.35 verlor ein 19-jähriger Autofahrer auf der nassen B10 die Kontrolle über sein Auto, und überfuhr dann seitlich aufgestellt Verkehrsschilder und die Fahrbahnabgrenzung. Das Fahrzeug, welches vermutlich mit nicht angepasster Geschwindigkeit unterwegs war, querte den parallel zur Fahrbahn verlaufenden Radweg und kam rechts in einem Grünstreifen zum Stehen.

Der 19-Jährige befuhr die Bundesstraße von Karlsruhe-Knielingen kommend in Richtung Rheinbrücke. Sowohl der Fahrer, als auch zwei Beifahrer, im Alter von 20 und 21 Jahren, zogen sich durch den Verkehrsunfall leichte Verletzungen zu und wurden in ein Krankenhaus verbracht. An dem Auto entstand ein Sachschaden im vierstelligen Bereich.

Verlorene Dachbox sorgt für Unfall auf B36

Am frühen Samstagnachmittag verlor ein bislang unbekannter Autofahrer seine Dachbox auf der Bundestraße 36 und löste einen Unfall aus. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr er mit einem schwarzen Auto gegen 13.15 Uhr den linken Fahrstreifen der B36 stadteinwärts und verlor auf Höhe der Ausfahrt Neureut Süd, aus bislang unbekannten Gründen seine schwarze Dachbox.

Ein nachfolgender Auofahrer stieß mit der umherwirbelten Box trotz eingeleiteter Ausweichbewegung zusammen. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort. Der 83-jährige hinterherfahrende Autofahrer blieb unverletzt. Der Sachschaden an dem Fahrzeug wird auf etwa 1.500 Euro beziffert. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Waldstadt unter 0721/96 71 80 in Verbindung zu setzen.

Radfahrer stürzt lebensgefährlich

Am Samstagnachmittag stürzte ein 69-jähriger Radfahrer in Grünwinkel und erlitt schwere Verletzungen. Der Mann war auf der Durmersheimer Straße von der Carl-Metz-Straße kommend in südlicher Richtung unterwegs und stürzte aus unbekannter Ursache unterhalb der Vogesenbrücke.

Eine hinzueilende Passantin leistete dem bewusstlosen 69-Jährigen bis zum Eintreffen der Rettungskräfte Erste Hilfe. Der Mann, der ohne Helm unterwegs war, wurde mit schweren Kopfverletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert.