Die Bundespolizei wurde gegen 16.45 Uhr am Mittwochabend, 1. November, über einen Brandalarm am Karlsruher Hauptbahnhof informiert. Die Berufsfeuerwehr rückte mit mehreren Einsatzkräften an. Durch diese konnte vor Ort festgestellt werden, dass lediglich ein Wasserrohr in der Mitarbeitertoilette der Deutschen Bahn AG undicht war. Durch den austretenden Wasserdampf löste die Brandmeldeanlage den Alarm aus.

Die Haupthalle wurde durch Beamte der Bundespolizei und der Feuerwehr zwischenzeitlich geräumt und kurzfristig gesperrt. Auch der Zugverkehr wurde für zirka zehn Minuten gestoppt. Verletzt wurde niemand.