Die Stadt Karlsruhe kündigte die Baumfällungen am Donnerstagmorgen kurzfristig per Pressemeldung an. Die Bäume befanden sich zwischen Kleiner Kirche am Marktplatz und Adlerstraße.

Bild: Thomas Riedel

Die Kaiserstraße ist für den Bereich der Bauarbeiten voll gesperrt.

Bild: Thomas Riedel

Für Fußgänger ist beidseitig ein jeweils zwei Meter breiter Durchgang zur Verfügung, so die Stadt. Allerdings kann auch dieser zeitweise wegen Astarbeiten gesperrt werden.

Nach erfolgter Baumfällung werden im Anschluss die Wurzelstöcke Platanen gefräst, um die offenen Baumscheiben wieder temporär zu befestigen.

Bild: Thomas Riedel

Dies dauert laut Stadt voraussichtlich bis Montag, 30. Oktober. "Die Maßnahme dient der Gewährleistung der Verkehrssicherheit bis zum Start der bevorstehenden Rückbaumaßnahme durch die Tiefbaufirma", vermeldet die Verwaltung weiter.