vor 2 Stunden Graben-Neudorf Schuss mit Gaspistole: Unbekannte wollen in fremde Wohnung in Graben-Neudorf eindringen

Zwei Unbekannte haben in einem Mehrfamilienhaus in Graben-Neudorf (Kreis Karlsruhe) zwei Bewohner angegriffen. Dabei habe sich auch ein Schuss aus einer Gaspistole gelöst, teilte die Polizei am Montag mit. Verletzt wurde demnach niemand.