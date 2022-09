Karlsruhe vor 56 Minuten

Unbekannte verwüsten Keller der Heinrich-Köhler-Schule in Karlsruhe - Zeugen werden gesucht

Unbekannte waren am Donnerstag in die Kellerräume der Heinrich-Köhler-Schule in der Rintheimer Forststraße gelangt und haben dort laut Polizei unter anderem Gegenstände umhergeworfen und Fensterscheiben beschädigt. Die Ermittlungen laufen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.