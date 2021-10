vor 1 Stunde Karlsruhe Unbekannte verprügeln 42-Jährigen in Karlsruhe - Polizei bittet um Hinweise

Am Sonntag gegen 2.30 Uhr in der Nacht soll ein 42-jähriger Mann ohne Grund von zwei bisher unbekannten Männern angegriffen worden sein. Hierbei wurde er am Kopf verletzt. Die Täter sind aktuell flüchtig, die Polizei bittet um Hinweise.