vor 3 Stunden Bruchsal Unbekannte reißen mit Auto Parkscheinautomat aus der Wand

In Rambo-Manier haben Unbekannte in Bruchsal (Kreis Karlsruhe) mithilfe eines gestohlenen Autos einen Parkscheinautomaten aus der Wand gerissen. Ein Zeuge entdeckte am frühen Samstagmorgen in einer Tiefgarage den Automaten, der noch immer mit einer Kette an dem Auto hing.