"Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschafften sich die Diebe im Zeitraum zwischen 17 Uhr am Montagnachmittag und 8 Uhr am Dienstagmorgen Zugang zu dem am Durlacher Wolfweg gelegenen Weingut. Auf dem dortigen Gelände warfen die Langfinger offensichtlich mit einem Stein eine Fensterscheibe ein und stahlen in den Räumlichkeiten dann lediglich eine Sprudelfalsche", so die Polizei Karlsruhe.