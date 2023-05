Wie die Polizei in einer Mitteilung erklärt, haben Kinder mutmaßlich Steine und eine Betonplatte auf die Gleise unter der Weiherfelder Brücke gelegt. Bei der Durchfahrt eines Zuges sei glücklicherweise niemand verletzt worden.

Nach Angaben der Polizei bemerkte ein Lokführer gegen 17 Uhr die Gegenstände im Gleisbereich. Zeitgleich erkannte er eine Gruppe von Kindern in der Nähe der Gleise. Der Mann informierte die Polizei. Diese traf während der Fahndung vor Ort jedoch keine Kinder mehr an.

Die Bundespolizei warnt

Gegenstände in den Gleisen und vor allem unmittelbar auf dem Gleiskörper können schnell zu lebensgefährlichen Geschossen werden, deren Flugbahn nicht vorhersehbar ist. Sogenannte Querschläger können Umstehende auch in weiterer Entfernung treffen und schwer verletzen. Es sei nicht ohne Grund verboten, sowohl den Gleisbereich zu betreten, als auch Gegenstände dort abzulegen. Letzteres könne dabei sogar den Straftatbestand eines gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr erfüllen, so die Polizei in ihrer Mitteilung.

Insbesondere Erziehungs-und Sorgeberechtigte sollten daher auf Kinder und Jugendliche Einfluss nehmen und auf die Gefahren der Bahnanlage hinweisen.