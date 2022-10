Karlsruhe vor 1 Stunde

Unbekannte brechen in zwei Kirchen in Karlsruhe ein - Zeugen gesucht

Am Mittwoch, zwischen 3 Uhr und 6. 40 Uhr, wurde in der Straße "Rechts der Alb" in Weiherfeld-Dammerstock eingebrochen. Die Eindringlinge hebelten zunächst ein Fenster im Innenhof des Gebäudekomplexes auf und verschafften sich im Anschluss Zutritt in den Kirchensaal und das Pfarrbüro