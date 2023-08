Bisherigen Erkenntnissen zufolge soll die 55-Jährige gegen 21 Uhr die Bahngleise an einem für Fahrgäste gesperrten Bereich überquert haben, um auf den gegenüberliegenden Bahnsteig zu gelangen. Der Lokführer eines anfahrenden Intercity-Express erkannte die Frau in den Gleisen und leitete umgehend eine Schnellbremsung ein.

Die Dame konnte den Gleisbereich noch rechtzeitig verlassen und blieb unverletzt. Sie muss nun mit einem Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr rechnen.

Die Bundespolizei weist daraufhin, dass Aufenthalte im Gleisbereich lebensgefährlich sind. "Züge nähern sich fast lautlos und können je nach Windrichtung oft erst sehr spät wahrgenommen werden. Selbst bei einer sofort eingeleitete Notbremsung kommen Züge erst nach mehreren hundert Metern zum Halt. Bahngleise dürfen nur an den hierfür bestimmten Stellen, wie zum Beispiel Über- oder Unterführungen, überquert werden", so die Beamten in einer Mitteilung.