Nach derzeitigem Erkenntnissen sei der Fahrer mit seinem Auto am Samstag, 25. März, gegen 19 Uhr auf der Rüppurrer Straße in Fahrtrichtung Werderstraße unterwegs gewesen, wie die Polizei in einer Mitteilung erklärt.

Als es kurz vor der Haltestelle Werderstraße nach links in den parallel verlaufenden Gleisbereich abbog, übersah der Fahrer hierbei wohl eine von hinten heranfahrende Straßenbahn und stieß mit ihr zusammen, so die Beamten. Dabei gab es keine Verletzten. Der Gesamtsachschaden kann auf etwa 3.000 Euro geschätzt werden, so die Polizei