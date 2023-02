Karlsruhe vor 1 Stunde

Umleitung während Karlsruher Fastnachtsumzug: So fahren die Bahnen am 21. Februar

nach coronabedingter Zwangspause findet in diesem Jahr wieder der große Fastnachtsumzug in Karlsruhe statt. Am Dienstagnachmittag, 21. Februar, ziehen mehr als 70 Narrengruppen und -vereine auf einer neuen Umzugsstrecke durch die Innenstadt. Das betrifft auch den Bahnverkehr, weshalb die Albtal-Verkehrs-Gesellschaft (AVG) und die Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) einige Stadt- und Trambahnlinien ab 13.30 Uhr bis zum Ende der Veranstaltung umleiten müssen. Die unterirdischen Bahnlinien und den Busverkehr betrifft das nicht.