Karlsruhe vor 1 Stunde

Umleitung im Bulacher Kreuz: Abfahrt wird wegen Arbeiten am Edeltrudtunnel gesperrt

Die Ausfahrt 4 der Südtangente in Richtung Rheinbrücke wird ab dem 13. September gesperrt. Dies sei im Zuge der Modernisierungsarbeiten am Edeltrudtunnel erforderlich und werde einige Wochen in Anspruch nehmen, wie die Stadt Karlsruhe in einer Meldung bekannt gibt.