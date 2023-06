"Mit dem Namen bezieht sie sich auf einen Heimatbegriff, der nicht-ethnische Deutsche und in Deutschland lebende Zugewanderte oder Ausländer:innen ausschließt", heißt es in einem Instagram-Post der Tagesschau. Der neue Name kommt zirka einen Monat vor der Bundesgerichts-Verhandlung zustande, die den Ausschuss der NPD von der staatlichen Parteienfinanzierung behandelt.